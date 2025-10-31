Kalbin normal ritminin dışına çıkarak aniden çok hızlı ya da düzensiz attığı durumlar yaşamı tehdit eden durumların başında gelir. Kalbin durduğu ya da yeterli miktarda kan pompalayamadığı durumlar acil müdahale gerektirir. Bu tür kritik anlarda devreye giren tıbbi cihaz ise defibrilatör olarak bilinir. Kalp şoku cihazı olarak da tanımlanan bu cihaz herkes tarafından bilinmeyebilir. Bu noktada "dehibrilatör nedir" sorusuna yanıt aranır.

Defibrilatör nedir, ne işe yarar?

Defibrilatörün tıpta kullanılan adı kalp elektroşok cihazı olarak bilinmektedir. Bu cihaz kalbin elektriksel aktivitesindeki ani düzensizlikleri düzeltmek için kullanılan hayati öneme sahiptir. İnsan kalbi bedenin her noktasına kan pompalayabilmek için elektriksel sinyallerle düzenli bir şekilde kasılır. Fakat bazı durumlarda kalpte fibrilasyon adı verilen düzensiz elektriksel aktiviteler görülebilir. Bu durumda kalbin atış ritmi bozulur ve etkili bir şekilde kasılamaz. Defibrilatör cihazı ise bu tür sorunlarda devreye girerek kalbin normal ritmini yeniden kazanmasına yardımcı olur.

Fibrilasyon kalbin kulakçık kısmını etkilediğinde kalbin pompalama kapasitesi nispeten az da olsa sürdürülebilir. Fakat ritim bozukluğu kalbin karıncık kısmını etkilediği durumlar çok daha kritiktir. Ventriküler fibrilasyon sırasında kalp etkili bir kasılma gerçekleştiremez ve sadece titreşim halinde çalışır. Bu durumda kan dolaşımı durur ve vücudun hayati organları oksijensiz kalır. Böyle bir durumda müdahale edilmezse kişi birkaç dakika içinde yaşamını yitirebilir.

Defibrilatörün temel işlevi bu kritik anlarda kalbe kısa süreli ve yüksek voltajlı bir elektrik şoku uygulayarak kalbin bir nevi resetlenmesidir. Bu şok kalpteki düzensiz elektriksel aktiviteleri tamamen durdurur. Bu da kalbin kendi doğal ritmine yeniden dönmesini sağlar. Bu cihaz bilhassa ventriküler fibrilasyon ve hızlı kalp ritim bozukluklarında kişinin yaşamını kurtarmak için hayati bir rol oynar.

Günümüzde modern defibrilatörler kullanım kolaylığı ve güvenlik açısından gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. Yeni nesil defibrilatörler kalbin ritmini analiz ederek şok uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Bu doğrultuda kullanıcılara adım adım talimat verir.

Defibrilatör kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

Defibrilatör kullanımında dikkat edilmesi gereken birtakım unsurlar bulunur. Defibrilatör kullanımına başlamadan önce işlemin güvenli ve etkili olabilmesi hastanın vücudu tamamen kuru olmalıdır. Elektrik akımı uygulanacağı için eğer ciltte nem ya da ter varsa işlem öncesinde mutlaka kurulanması gerekir.

Göğüs bölgesinde metal takılar veya kalp pili gibi cihazların bulunmaması da kritik bir konudur. Defibrilatörün daha etkili olması için cihazın elektrotları doğrudan çıplak cilde temas ettirilmelidir. Bu tür hususlara dikkat edilerek güvenli bir şekilde defibrilasyon işlemine başlanabilir.