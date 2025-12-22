HABER

Define bulmak için girdi: Zehirlenerek hayatını kaybetti!

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yapan 32 yaşındaki Sezer Ayhan, girdiği tünelde hayatını kaybetti. Ayhan'ın arkadaşı T.Y. (44) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Korkunç olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sezer Ayhan (32) ve arkadaşı T.Y. (44), iddiaya göre define bulmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte kaçak kazı yaptı.

Açılan dar ve 20 metre uzunluğundaki tünele giren Ayhan’dan, bir süre haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Aydın ve İzmir AFAD, JAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR 14 SÜRDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tünel içinde mahsur kalan Ayhan’a ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 14 saatlik çalışma neticesinde Ayhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

ELEKTRİK KABLOLARI AYAĞINA DOLANINCA ÇIKAMADI

Ayhan’ın metan gazından etkilediği ve tünelin içinde çektikleri elektrik kablolarının ayağına dolandığı için çıkamadığı öğrenildi. Ayhan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, T.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA

define zehirlenme Aydın Efeler
