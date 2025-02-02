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  4. Değeri 1 milyon liranın üzerinde antika eşya çaldılar! 4 şüpheli yakalandı

Değeri 1 milyon liranın üzerinde antika eşya çaldılar! 4 şüpheli yakalandı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.02.2025 22:59
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Yazlık evlerden değeri 1 milyon liranın üzerinde eşya çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 bakır tepsi, antika değeri olan 3 adet 10 kiloluk bakır kazan, bakır tencere, bilgisayar, televizyon, kombi, tablo, şamdan, biblo, pul koleksiyonu vb. eşyalar ele geçirildi.

Değeri 1 milyon liranın üzerinde antika eşya çaldılar! 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de yazlık evlere girerek değeri 1 milyonun üzerinde antika ve değerli eşyaları çalan 4 şüpheli, yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, çalınan eşyalara da el konuldu.

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Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyonla ilçede yazlık evleri soyan hırsızlar yakalandı. Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi'nde 10 farklı yazlık evden değeri 1 milyon liranın üzerinde eşya çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen H.A. (25), M.A. (36), C.Y. (36) ve M.A. (37), düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

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Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 bakır tepsi, antika değeri olan 3 adet 10 kiloluk bakır kazan, bakır tencere, bilgisayar, televizyon, kombi, tablo, şamdan, biblo, pul koleksiyonu vb. eşyalar ele geçirildi. Eşyalara sahiplerine iade edilmek üzere el konurken, gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. H.A., M.A. ve C.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
hırsızlık
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