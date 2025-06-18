Değeri 100 milyon TL! İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu, ele geçirildi

Söz konusu operasyonda ele geçirilen materyallar sosyal medyadan paylaşıldı. Kaçak materyaller ayrıca Vatan Emniyet bahçesinde de sergilendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.

DEĞERİ 100 MİLYON TL!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonlar sonucunda dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 100 Milyon ₺ olan gümrük kaçağı emtia ele geçirildiğini duyurdu!