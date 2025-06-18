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Değeri 100 milyon TL! İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu, ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, değeri 100 milyon TL değerindeki kaçak saatleri ele geçirdi! Şişli ve Beyoğlu’na yapılan operasyon sonrasında 3 şüpheli yakalandı.

Değeri 100 milyon TL! İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu, ele geçirildi
Çiğdem Sevinç

Söz konusu operasyonda ele geçirilen materyallar sosyal medyadan paylaşıldı. Kaçak materyaller ayrıca Vatan Emniyet bahçesinde de sergilendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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DEĞERİ 100 MİLYON TL!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonlar sonucunda dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 100 Milyon ₺ olan gümrük kaçağı emtia ele geçirildiğini duyurdu!

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Anahtar Kelimeler:
emniyet genel müdürlüğü
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