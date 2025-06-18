Değeri 100 milyon TL! İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu, ele geçirildi

Söz konusu operasyonda ele geçirilen materyallar sosyal medyadan paylaşıldı. Kaçak materyaller ayrıca Vatan Emniyet bahçesinde de sergilendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalanarak “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonlar sonucunda dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 100 Milyon ₺ olan gümrük kaçağı emtia ele geçirildiğini duyurdu!
Kaçak Ürünlere Geçit Yok! :rotating_light:— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) June 18, 2025
:point_right::skin-tone-2: Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde belirlenen iki iş yerine düzenlenen operasyonda;
:pushpin: Dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 100 Milyon ₺ olan… pic.twitter.com/T1d5g9br7k
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