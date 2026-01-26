HABER

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Bodrum'da toplam değeri 7.7 milyar TL olan 27 arazinin 160 milyon TL'ye satışı için organize olan çetenin planı son anda deşifre oldu. Arsaların sahibi Lübnan'ın ilk cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu işadamı ve olimpik yüzücü Pierre Caland. Caland adına sahte evrak düzenleyen 10 kişilik çete, Caland'dan habersiz 27 değerli araziyi ederinin çok daha altına kendilerine satacakken gözaltına alınarak tutuklandı.

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler
Ufuk Dağ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Lübnan'ın ilk cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu işadamı ve olimpik yüzücü Pierre Caland'a ait değeri 7.7 milyar lirayı bulan 27 parsel araziyi ele geçirmek için kurulan organize tapu kumpası son anda önlendi. Söz konusu araziler, Yalıçiftlik-Çökertme, Çukurgöl Yaylası, Kargıcak ve Kissebükü Koyu bölgelerinde yer alıyor.

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

10 KİŞİLİK ŞEYTANİ PLAN

Sabah'ta yer alan habere göre, Alman vatandaşı Steven S.'nin de arasında olduğu 10 kişilik şebeke, Caland'a ait Türkiye'de Kiwi Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. isimli şirket adına sahte yönetim kurulu kararı oluşturdu. Sahte karara göre Steven S. kendisini 'şirket yetkilisi' olarak gösterdi. Şebekenin bu kararı noterde onaylattığı ve ardından Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımladığı da tespit edildi.

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

TOPLAM DEĞERİ 7,7 MİLYAR

Caland'ın milyarlık arazilerine göz diken şebeke, sahte yetkilendirme kararına dayanarak Bodrum'daki bir noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri bile düzenletti. Şebeke, sözleşmelerde bilirkişiler tarafından değeri 180 milyon dolar (7.7 milyar lira) olarak belirlenen araziler için satış bedelini 160 milyon lira gösterdi.

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Avukatlarının dikkati sayesinde durumdan haberdar olan Caland, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şebekeden şikâyetçi oldu. Savcılığın başlattığı soruşturmada ifade veren Caland, Kiwi Turizm isimli şirketin tek hissedarı ve tek yetkilisi olduğunu ve 25 yıl önce bu şirketi kurduğunu anlattı.

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

"İKİ KATI ÖDEME YAPARAK ALDIM"

"Sözleşmelerde toplam 160 milyon lira yazmakta fakat bundan 25 sene önce bile bu arazileri iki katı ödeme yaparak ( 320 milyon lira) satın aldım. İsmimle düzenlenen hiçbir belgeye imza atmadım ve yetki vermedim. Beni dolandırmaya çalışan şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

BİLİRKİŞİ DE 'SAHTE' DEDİ

Caland'ın şikâyeti üzerine soruşturma derinleştirildi. Adli belge ve imza inceleme raporlarında, noter tasdikli evraklardaki imzaların Pierre Caland'a ait olmadığı belirlendi.

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Savcılık, sürecin organize ve planlı bir dolandırıcılık teşebbüsü olduğunu değerlendirdi. Tapu kayıtlarındaki şirket unvanı uyumsuzluğu sayesinde taşınmaz devrinin yapılamadığı, bu nedenle 7.7 milyar liralık vurgunun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Steven S. isimli Alman vatandaşının ve Ali B., Ayhan Y., Cahit K., Emin A., Erdal K., Eyüp H., Feridun L., Jan B. ve Yunus A.'nın da arasında olduğu 10 şüpheli geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı. Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

