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  4. Değnekçiye suçüstü: Park ücreti istediği kişiler sivil polis çıktı

Değnekçiye suçüstü: Park ücreti istediği kişiler sivil polis çıktı

07.02.2025 14:58
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Fatih'te, korsan otoparkçılık yapan iki şüpheli, park ücreti talep ederken sivil trafik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu, Fatih Binbirdirek Mahallesindeki cadde ve sokaklarda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz park ücreti talep eden kişilerin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Ekip aracını park etmek isteyen sivil trafik polisleri, kendi araçlarını park etmeye çalışan iki şüpheliye, M.T. ve O.T., otopark ücreti talep edince suçüstü yakalandı.

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ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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Kaynak:İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fatih otopark istanbul emniyet müdürlüğü
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