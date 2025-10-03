Dehşet veren görüntüler! Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti!

İddiaya göre, sosyal medyada "İmran Altay" ismiyle paylaşılan görüntülerde, ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı.

AKIL ALMAZ İŞKENCE! ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜP ÖZÜR DİLETTİ

Dehşet verici görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

GENÇ KIZIN ACI ÇIĞLIKLARI: "YANIYOR, YANIYOR!"

Dehşet anlarının yansıyan görüntüsünde ağabeyi olduğu şahıs genç kızın üzerine kaynar su dökerek 'Özür dile!' diye defalarca bağırdığı görülüyor. Kaynar suya maruz kalan genç kız ise 'yanıyor, yanıyor' diye çığlık atarak yaşadığı dehşeti dile getirdi.

ŞİKAYET YAĞMURUNA TUTULDU

Paylaşımı yaptığı öne sürülen "İmran Altay" adlı kullanıcının profili, sosyal medya kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.

EMNİYET GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı yer ve zamana ilişkin detayları tespit etmek ve şüpheli şahsa ulaşmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

(İHA)

