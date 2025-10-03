HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dehşet veren görüntüler! Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti!

Dehşet görüntüleri Manisa’da yaşandı... Görüntülerde yer alan bir ağabeyin kız kardeşine kaynar suyla saldırı görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Olayla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Videoda üzerine kaynar su dökülen kızın 'yanıyor, yanıyor' diye acı çığlıklar attığı görüldü.

Dehşet veren görüntüler! Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti!

İddiaya göre, sosyal medyada "İmran Altay" ismiyle paylaşılan görüntülerde, ağabeyi olduğu öne sürülen bir şahıs, genç bir kıza "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktüğü anlar yer aldı.

Dehşet veren görüntüler! Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti! 1

AKIL ALMAZ İŞKENCE! ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜP ÖZÜR DİLETTİ

Dehşet verici görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Dehşet veren görüntüler! Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti! 2

GENÇ KIZIN ACI ÇIĞLIKLARI: "YANIYOR, YANIYOR!"

Dehşet anlarının yansıyan görüntüsünde ağabeyi olduğu şahıs genç kızın üzerine kaynar su dökerek 'Özür dile!' diye defalarca bağırdığı görülüyor. Kaynar suya maruz kalan genç kız ise 'yanıyor, yanıyor' diye çığlık atarak yaşadığı dehşeti dile getirdi.

Dehşet veren görüntüler! Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti! 3

ŞİKAYET YAĞMURUNA TUTULDU

Paylaşımı yaptığı öne sürülen "İmran Altay" adlı kullanıcının profili, sosyal medya kullanıcıları tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Aynı hesabın, kendisi hakkında yazılan yorumlara da alaycı ifadelerle karşılık verdiği görüldü.

Dehşet veren görüntüler! Kız kardeşinin darp etti, üzerine kaynar su döktü, özür diletti! 4

EMNİYET GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı yer ve zamana ilişkin detayları tespit etmek ve şüpheli şahsa ulaşmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

(İHA)

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandıAFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
Osmaniye’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 8 kişi yaralandıOsmaniye’de yolcu otobüsü tıra çarptı: 8 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Manisa işkence
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.