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Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu... Yardım çığlıkları atıp polisi aradı sonra gözaltına alındı!

Antalya’da trans birey Nida Nazlıer (45), birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Evin bahçesinde yapılan aramada bahçede bulunan saksıdaki toprağa gömülü bıçak bulundu.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu... Yardım çığlıkları atıp polisi aradı sonra gözaltına alındı!

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre iş yerinden mesai sonrası çıkan H.İ., birlikte yaşadığı arkadaşı trans birey Nida Nazlıer’in evine geldi. Eve giren H.İ., Nazlıer’i banyoda bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Balkona çıkan H.İ., bağırarak komşularından yardım istedi. Bağırma seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu... Yardım çığlıkları atıp polisi aradı sonra gözaltına alındı! 1

BOĞAZINA VE YÜZÜNE BIÇAK DARBELERİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri boğazına ve yüzüne aldığı 1’er bıçak darbesiyle ölen Nazlıer ile ilgili inceleme başlattı. Bu sırada haberi alıp evin önüne gelen Nazlıer’in arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri ev içerisinde ve çevrede yaptığı inceleme sırasında bahçede bulunan saksı içerisinde toprağa gömülü bir bıçak buldu.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu... Yardım çığlıkları atıp polisi aradı sonra gözaltına alındı! 2

Bıçak inceleme için delil torbasıyla götürülürken, Nazlıer’i bulan H.İ. ise gözaltına alındı. H.İ. arkadaşlarına 'Avukatıma haber verin' diyerek bağırdı.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu... Yardım çığlıkları atıp polisi aradı sonra gözaltına alındı! 3

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerine yaptığı incelemenin ardından Nazlıer’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu... Yardım çığlıkları atıp polisi aradı sonra gözaltına alındı! 4

Nazlıer’in cenazesinin götürülmesi sırasında evinin önünde bekleyen arkadaşları gözyaşı döktü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya trans birey
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