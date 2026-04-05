Dehşetin adresi İstanbul! Borç kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dehşetin adresi İstanbul! Borç kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Şeker (32), bir motosiklet dükkanı sahibi olan H.Y.Y.'den (35) motor kiraladı.

Dehşetin adresi İstanbul! Borç kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı 1

ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ

Borcu bulunan Şeker'in dükkana gelmesi üzerine Şeker ile H.Y.Y. ve personeli K.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesinin ardından Şeker, H.Y.Y. ve K.G.'yi bıçakla yaraladı.

Dehşetin adresi İstanbul! Borç kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı 2

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Yaralanan H.Y.Y., dükkandan aldığı silahla Onur Şeker'i başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Borçlu, kabadayı, alacaklıyi bıçaklıyor. İki senede çıkar vatandaş.
Belasına gitmiş
degdimi uc kurus icin 20 sene yatacaksin.
