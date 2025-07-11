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DEM Parti'den açıklama! "Şimdi geleceğin demokratik Türkiye'si için adım atma zamanı"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni için Süleymaniye'ye giden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan ilk açıklama geldi. Bakırhan, "PKK'nin silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır." dedi.

DEM Parti'den açıklama! "Şimdi geleceğin demokratik Türkiye'si için adım atma zamanı"
Cansu Akalp

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK’nın Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesi kırsalında, Casene Mağarası’nda gerçekleştirdiği sembolik silah bırakma töreninin ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

• Ortadoğu ve Türkiye'nin yüzyıllık tarihinde dönüm noktalarından biri bugün yaşanıyor. İmralı'dan 26 yıl sonra gelen görüntülü barış çağrısı, bu toprakların kadim ruhuna seslenişin en güçlü ifadesidir.

• İmralı'dan gelen çağrının ardından yapılan PKK'nin silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve Demokratik Türkiye'nin inşası için yeni bir döneme giriliyor.

• PKK'nin silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır.

• PKK'lilerin silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür.

DEM Parti den açıklama! "Şimdi geleceğin demokratik Türkiye si için adım atma zamanı" 1

• Yüz yıllık acının sona erdiği, kardeşliğin zafer kazandığı günleri görme umudumuz artmıştır. Barış hepimizin ortak kazancıdır.

• Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız. Anadolu'nun bereketli topraklarından Trakya'nın verimli ovalarına, Karadeniz'in dalgalı kıyılarından Mezopotamya'nın kadim şehirlerine kadar her yurttaş bu demokratik dönüşümün şahidi ve ortağı olacaktır.

• Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız.

• Bu duygu ve düşüncelerle, Barış ve Demokratik Toplum Grubu'nun 11 Temmuz 2025'te tarihî bir iradeyle başlattığı silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş hamlesini yürekten selamlıyoruz. Çünkü bu adım sadece Kürt halkının meşru özgürlük mücadelesinde değil, Türkiye'nin ve bütün Ortadoğu'nun barış, eşitlik ve demokratik dönüşüm arayışında yeni bir dönemi başlatmaktadır. • Şimdi hep birlikte demokratik siyasi ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türki- ye'si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır.

DEM Parti den açıklama! "Şimdi geleceğin demokratik Türkiye si için adım atma zamanı" 2

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Anahtar Kelimeler:
pkk DEM Parti
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