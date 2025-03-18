DEM Parti'den Adalet Bakanı Tunç'a 'umut hakkı' tepkisi: "İnsanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak?"

'İmralı' süreciyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan için gündeme gelen 'umut hakkına' ilişkin "Bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Bu çağrıda herhangi bir şart, herhangi bir koşullu salıverme veya bir umut hakkı talebi söz konusu değil" demişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Bakan Tunç'un bu açıklamasına tepki geldi.

Partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, "Adalet Bakanı bu sürecin neresinde duruyor? Yaptığı açıklamalar sürece zarar veriyor. Umut hakkı bir haktır. İnsanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak?" dedi.

İMRALI ZİYARETİ İÇİN YENİ BAŞVURU

Öte yandan Bakırhan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti için yeni başvuruda bulunduğunu bildirerek "Umarım giderler. Çağrıyı güçlendirecek bir mesaj bekliyoruz. Nevruz öncesi heyet adaya gidebilir, ziyaretin yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.