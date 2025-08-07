HABER

DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı: Jiyan Ormanlı ihraç edildi! Açık açık istifası istendi

DEM Parti'den dikkat çeken bir karar geldi. Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti'den ihraç edildi. Partiden yapılan açıklamada Ormanlı, belediye başkanlığından da istifaya çağrıldı.

Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, "görev süreci içerisinde parti politikalarına ve yerel yönetim anlayışına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle" kesin ihraç istemiyle DEM Parti Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu, Ormanlı’nın, partiden ihraç edildiğini duyuruldu.

"ORMANLI’DAN AYNI SAMİMİYETİ VE ÇABAYI GÖREMEDİK"

Açıklamada, Ormanlı’nın görevinden de istifa etmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Silopi Belediyesini kolektif yönetim anlayışıyla yönetmek ve halklar lehine çalışmalar ortaya koymak en büyük çabamız ve uğraşımız olmuştur. Tüm bu iyi niyetli çabalarımıza rağmen, Jiyan Ormanlı’dan aynı samimiyeti ve çabayı göremediğimiz için Ormanlı, ‘kesin ihraç’ istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve Disiplin Kurulu, yürüttüğü sürecin ardından 6 Ağustos 2025 tarihinde Jiyan Ormanlı’nın partimizden ihraç edilmesine karar vermiştir.

İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Bizlerin ve Silopi halkının Jiyan Ormanlı’dan beklentisi ve isteği nettir. Ormanlı, bulunduğu makamdan istifa etmelidir.”

YÜZDE 63 OY ALMIŞTI

Jiyan Ormanlı, 2024 yerel seçimlerinde Silopi'de oyların yüzde 62,91'ini alarak belediye başkanı seçilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

