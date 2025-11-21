HABER

DEM Parti'den CHP'ye 'İmralı' tepkisi: "Sorumluluk almayanları tarih yazacak"

İmralı ziyaretine katılmama kararı alan CHP'ye DEM Parti'den tepki geldi. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten DEM Partili Gülistan Koçyiğit, "Tarihi cesur insanlar yazar, sorumluluk almayanları da tarih yazacak" dedi.

Devrim Karadağ

Günlerdir tartışılan "İmralı ziyareti" meselesiyle ilgili CHP kararını açıkladı. TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti komisyonunun İmralı ziyaretine katılmayacaklarını duyurdu.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE TEPKİ

CHP'nin bu kararına DEM Parti'den geldi. DEM Partili Gülistan Koçyiğit yaptığı açıklamada üstü kapalı bir biçimde CHP'ye yüklendi.

"SORUMLULUK ALMAYANLARI TARİH YAZACAK"

Koçyiğit açıklamasında "Mesele siyaset üstü mesele, seçim meselesi değildir. Tarihi cesur insanlar yazar, sorumluluk almayanları da tarih yazacak" dedi.

