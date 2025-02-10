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  4. DEM Parti'den Erbil'e ziyaret! Barzani ile görüşecekler

DEM Parti'den Erbil'e ziyaret! Barzani ile görüşecekler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 13:12
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DEM Parti'nin İmralı heyeti pazar günü Erbil'de Mesud Barzani ile görüşecek. Heyetin 17 Şubat Pazartesi günü de Süleymaniye'de Bafil-Kubat Talabini ile bir araya gelmesi bekleniyor.

DEM Parti'den Erbil'e ziyaret! Barzani ile görüşecekler

DEM Parti heyetinin ziyaretleri devam ediyor. Siyasi partilerle ve iki kez İmralı'yla görüşen heyet bu kez Erbil'e giderek Mesud Barzani ile bir araya gelecek. Görüşmeler pazartesi günü Bafil-Kubat Talabini ile devam edecek.

JHJHJ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrıya ilişkin son olarak, "Türkiye’nin demokratikleşmesine Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye’yi rahatlatacak" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası DEM Parti
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