DEM Parti'den Erbil'e ziyaret! Barzani ile görüşecekler

DEM Parti heyetinin ziyaretleri devam ediyor. Siyasi partilerle ve iki kez İmralı'yla görüşen heyet bu kez Erbil'e giderek Mesud Barzani ile bir araya gelecek. Görüşmeler pazartesi günü Bafil-Kubat Talabini ile devam edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrıya ilişkin son olarak, "Türkiye’nin demokratikleşmesine Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye’yi rahatlatacak" ifadelerini kullanmıştı.