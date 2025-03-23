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  4. Dem Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: “Hakkari’den İstanbul’a mücadele sürecek”

Dem Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: “Hakkari’den İstanbul’a mücadele sürecek”

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 11:44
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından farklı kesimlerden tepkiler gelirken, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla karara sert tepki gösterdi. İktidarın yargı eliyle halk iradesine müdahale ettiğini savunan liderler, bu tutumun demokrasiye ve toplumsal barışa zarar verdiğini vurguladı.

Dem Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: “Hakkari’den İstanbul’a mücadele sürecek”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan karara tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda tutuklamanın halk iradesine müdahale olduğu vurgulandı. Paylaşımları şöyle:

"HAKKARİ'DEN İSTANBUL'A İRADE GASPLARINA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRDÜRECEĞİZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun uydurma gerekçeler ve siyasi saiklerle tutuklanmasını en güçlü şekilde reddediyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla, milyonlarca yurttaşın iradesine siyasi müdahale yapılmıştır. Türkiye’de günlerdir gerilimi arttıran ve toplumu huzursuzluğa sürükleyen bu anlayış, Türkiye’nin iç barışına en büyük zararı vermeye devam ediyor. 16 milyonun iradesine darbe yapılması Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilimleri daha fazla tetiklenmiştir. İstanbul halkının seçme-seçilme hakkını hiçe sayan, yargıyı siyasi bir müdahale aracına dönüştüren bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyorum. Bu karardan hızlı şekilde dönülmesi çağrısı yapıyorum. Hakkâri’den İstanbul’a uzanan irade gasplarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!

"85 MİLYONUN HAYATIYLA OYNAYANLAR OLARAK TARİHE GEÇECEKLER"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve arkadaşlarının iktidar talimatlı yargı tarafından tutuklanması adalet ve demokrasiye dönük darbedir. Şimdiden kara bir leke olarak tarihe geçmiştir. Sayın İmamoğlu’nun tutuklanmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İstanbul, Türkiye’nin tamamı demektir. Bu kentin seçilmiş iradesine yönelik tamamen siyasi saiklerle verilen tutuklama kararı bu iktidarın utancı olacaktır. “Biz sivil darbelerden çok çektik, haksızlık ve hukuksuzluğa çok uğradık” diyerek siyasi kariyer yapanların bugün vardıkları liman hukuksuzluklar silsilesi olmuştur. Tarihe en büyük kumpasçılar ve iktidarları uğruna 85 milyonun hayatıyla oynayanlar olarak geçecekler. Sayın İmamoğlu ile ilgili bu kararın gözden geçirilmesi ve kendisiyle birlikte tutuklanan herkesin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Kimsenin kendi çıkarı uğruna yargıyı kullanarak 85 milyon insanın aleyhine halk iradesine müdahale etmeye hakkı yoktur!

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sosyal medya dava DEM Parti Tuncer Bakırhan ekrem imamoğlu operasyonu
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