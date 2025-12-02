HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DEM Parti'den sürpriz ziyaret! Heyet İmralı'ya gitti

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitti. Gerçekleşen ziyaret, Meclis'te kurulan komisyonun Öcalan ile görüşmesinden sonraki ilk ziyaret oldu.

DEM Parti'den sürpriz ziyaret! Heyet İmralı'ya gitti

DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol'dan oluşan heyeti teröristbaşı Abdullan Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti den sürpriz ziyaret! Heyet İmralı ya gitti 1

KOMİSYONUN YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İLK TEMAS

Bu ziyaret Meclis'te kurulan komisyonun Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından ilk temas olacak.

DEM Parti den sürpriz ziyaret! Heyet İmralı ya gitti 2

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti" denildi.

DEM Parti Heyeti, Öcalan ile son görüşmesini 3 Kasım 2025’te yapmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP lideri Bahçeli 'Af vadeden yok' dedi, o görüntüye sert çıktı MHP lideri Bahçeli 'Af vadeden yok' dedi, o görüntüye sert çıktı

"AF VADEDEN YOK"

Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdiği bir röportajda Öcalan'a af vadedilmediğini vurguladı ve "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metrobüsteki sapık çileden çıkardıMetrobüsteki sapık çileden çıkardı
65 yaşındaki adamı vahşice katletti! 'Onu değil, yapay zekayı öldürdüm' dedi65 yaşındaki adamı vahşice katletti! 'Onu değil, yapay zekayı öldürdüm' dedi

Anahtar Kelimeler:
DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.