DEM Parti'den sürpriz ziyaret! Heyet İmralı'ya gitti

DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol'dan oluşan heyeti teröristbaşı Abdullan Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

KOMİSYONUN YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İLK TEMAS

Bu ziyaret Meclis'te kurulan komisyonun Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından ilk temas olacak.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya hareket etti" denildi.

DEM Parti Heyeti, Öcalan ile son görüşmesini 3 Kasım 2025’te yapmıştı.

"AF VADEDEN YOK"

Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdiği bir röportajda Öcalan'a af vadedilmediğini vurguladı ve "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır