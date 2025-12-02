HABER

MHP lideri Bahçeli 'Af vadeden yok' dedi, peşmergelerin Şırnak'taki görüntüsüne sert çıktı

Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreçte hiçbir tereddütün olmadığını belirterek "Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır” ifadelerini kullandı. "Af vadeden yok" diyen Bahçeli, Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne de tepki gösterdi: "Tek kelimeyle rezalettir"

Devrim Karadağ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Tereddüt söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış, gemiler yakılmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güvenlik politikalarından bölgesel gelişmelere kadar pek çok başlıkta çarpıcı değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda “Kimler bu süreci sabote etmek istiyor?”, “KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına yanıtı ne oldu?”, “Barzani’nin Şırnak’ta ağırlanmasını nasıl değerlendirdi?” gibi kritik konularda net mesajlar verdi.

"AF VADEDEN YOK"

KCK’lı terörist Bese Hozat’ın tehdit içeren açıklamalarına cevap verdi. "Af vadeden yok." diyen Bahçeli, "Tarih ve vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır." ifadelerini kullandı.

"TEK KELİMEYLE REZALET"

Barzani'nin Şırnak ziyaretinde korumalarının görüntüsüne de tepki gösteren Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir." diye konuştu.

"DARBE İDDİALARI FASA FİSODUR"

Terörsüz Türkiye'nin milli ve tarihi bir hedef olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinden taviz veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez.

"TARİHİ BİR FIRSAT EŞİĞİ ÖNÜMÜZDEDİR"

Provokasyon peşinde olanların hevesleri kursaklarında kalacak. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Terörsüz Türkiye
