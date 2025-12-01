HABER

Barzani'nin Şırnak ziyaretindeki peşmerge görüntüleri infial yarattı: Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından art arda tepki geldi

KDP Başkanı Mesut Barzani'nin Şırnak ziyaretindeki peşmerge görüntüleri tartışmaların fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından görüntülere art arda tepkiler geldi. Oktay Saral tepkisini "Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır. Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür" ifadeleriyle dile getirdi.

Hazar Gönüllü

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin geçtiğimiz günlerde Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler gündem oldu. Barzani'ye korumalarının askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla eşlik etmesi tepki çekti. Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mustafa Akış "Bırakın eski bir devlet görevlisini, ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez" ifadelerini kullandı.

Barzani nin Şırnak ziyaretindeki peşmerge görüntüleri infial yarattı: Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından art arda tepki geldi 1

HABUR SINIR KAPISI'NDAN GİRDİ, GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Irak KDP lideri Mesut Barzani cumartesi günü, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Vali Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile ilçe belediye başkanları ve protokolü tarafından karşılanan Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine geçti. Barzani'nin bulunduğu konvoyun geçiş güzergahlarında güvenlik önlemleri de alındı.

Barzani nin Şırnak ziyaretindeki peşmerge görüntüleri infial yarattı: Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından art arda tepki geldi 2

Ziyaretleri sırasında vatandaşları selamlayan Barzani'ye, Şırnak Valisi Birol Ekici, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.

Barzani nin Şırnak ziyaretindeki peşmerge görüntüleri infial yarattı: Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından art arda tepki geldi 3

CUMUHRBAŞKANI BAŞDANIŞMANLARI KAYITSIZ KALMADI

Ancak Barzani'ye uzun namlulu silahları ve askeri üniformalarıyla peşmergelerin eşlik etmesiyle ortaya çıkan görüntülere tepkiler üst üste geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral "Şırnak’ta Mesud Barzani’nin misafir edilmesi, kuşkusuz misafirperver milletimizin asaletidir. Biz hoş geldin demeyi biliriz; ama devletimizin çizgisini, protokolünü ve vakarını kimseye çiğnetmeyiz" dediği paylaşımında şunları kaydetti:

"GÖSTERİLECEK MUAMELE EN FAZLA ESKİ BİR DEVLET ADAMINA GÖSTERİLECEK SEVİYEDE OLUR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin protokol kuralları dün başka, bugün başka değildir.
Barzani bugün ne Kuzey Irak yönetiminde ne de Irak Merkezi Hükümeti’nde herhangi bir resmî göreve sahiptir. Bu nedenle gösterilecek muamele de en fazla eski bir devlet adamına gösterilecek seviyede olur; fazlası devlet ciddiyetini zedeler.

"BU TABLO YALNIZCA TEAMÜLLERE DEĞİL, DEVLETİMİZİN KÖKLÜ İTİBARINA DA GÖLGE DÜŞÜRÜR"

Ancak görüyoruz ki, Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır.
Bu tablo yalnızca teamüllere değil, devletimizin köklü itibarına da gölge düşürür.

Türkiye Cumhuriyeti, misafirini ister Şırnak’ta olsun, ister Bağdat’ta, ister Erbil’de…
Her yerde koruyacak güçte ve kudrettedir.
Biz kendi vatanımızda güvenliği başka ellere bırakacak bir devlet değiliz!"

Barzani nin Şırnak ziyaretindeki peşmerge görüntüleri infial yarattı: Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından art arda tepki geldi 4

ŞIRNAK VALİLİĞİNİ ETİKETLEDİ: "BARZANİ'NİN KUZEY IRAK YÖNETİMİNDE DE, IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİ’NDE DE HERHANGİ BİR GÖREVİ YOK"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da sosyal medyadan Şırnak Valiliğini etiketleyerek yaptığı paylaşımla tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Mesud Barzani Şırnak’a davet edilmiş ve misafir edilmiş. Misafirperver bir millet olarak bize düşen hoşgeldiniz demektir.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin misafirlerine uyguladığı bir takım protokoller var. Mesud Barzani’nin şu an Kuzey Irak yönetiminde de, Irak Merkezi Hükümeti’nde de herhangi bir görevi yok. Yani Abdullah Gül’e, Ahmet Necdet Sezer’e veya Binali Yıldırım’a yurt dışında uygulanan protokol ne ise aşağı yukarı Sayın Barzani’ye uygulanması gereken protokol de odur.

"GÖRÜNTÜLER UYGUN DÜŞMEMİŞ"

Ayrıca bırakın eski bir devlet görevlisini ülkemize bir devlet başkanı dahi gelse tören subayı/yaveri dışında korumaları asla askeri üniforma giyemez ve tabanca dışında uzun namlulu silah ile görevini ifa edemez.

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti misafirini Şırnak’ta koruyamayacak zayıf bir devlet değil; bilakis misafirini kendi yaşadığı topraklarda bile koruyabilecek güçte bir ülkedir.

Görüntüler uygun düşmemiş. @SirnakValiligi"

Barzani nin Şırnak ziyaretindeki peşmerge görüntüleri infial yarattı: Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından art arda tepki geldi 5

