Iğdır’da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

Iğdır’da "kasten adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Iğdır’da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uzun süredir aranan ve "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan T.Ö. adlı şahsın yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda zanlının kent merkezinde bulunduğu değerlendirildi.
Ekipler, şüphelinin saklandığı belirlenen adrese yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan titiz planlamanın ardından adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, JASAT timleri tarafından gerçekleştirilen baskında T.Ö. herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gözaltına alındı.
Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan T.Ö., cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

