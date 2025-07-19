DEM Parti’den yeni sürece uygun yeni hamle! Logo ve isim iddiası: Demokratik Cumhuriyet Partisi

Terörün tamamen sonlandırılması ve demokratik siyasetin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, DEM Parti içinde de önemli bir değişim sürecini beraberinde getirdi. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ekim ayında yapılması planlanan olağan kongrede, hem örgüt yapısında hem de parti kimliğinde radikal değişiklikler gündeme gelebilir.

"DAHA GENİŞ TABANA UYGUN" YENİ HAZIRLIK

NTV'de yer alan habere göre; parti yönetimi, silahların tamamen devre dışı kalması ve siyaset zeminine daha fazla alan açılmasıyla birlikte, yeni bir örgütlenme modeline ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Bu doğrultuda, daha geniş bir toplumsal tabana hitap edecek yeni bir yapı için hazırlık yapılıyor.

DEM PARTİ İÇİN "YENİ İSİM VE LOGO" İDDİASI

Kulislerde konuşulan bilgilere göre DEM Parti, sadece iç yapılanmayı değil, parti ismi ve logosunu da değiştirmeyi değerlendiriyor. Parti içinde yapılan görüşmelerde "Yeni bir dönemse, her şey tartışılabilir. Neden yeni bir isim de olmasın?" görüşü ön plana çıkıyor.

DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ

Bu kapsamda, öne çıkan isim önerilerinden biri de Demokratik Cumhuriyet Partisi. Parti kaynakları, bu isimle ilgili olarak "Daha demokratik bir ülke yaratabilmenin mücadelesini vermek istiyoruz" diyerek olumlu sinyaller verdi.