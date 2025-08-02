DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, STK temsilcileriyle bir araya geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakırhan, parti genel merkezindeki toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye bu kırılganlıkların olduğu bölgede bir kesişme noktasıdır." diyen Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin aynı zamanda bir anahtar rol oynayacağını vurguladı.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun önemli olduğunu belirten Bakırhan, "Bu komisyon aslında çok tarihi bir fırsatla karşı karşıyadır. Bu komisyonun görevi, geçmişin yaralarını sarmak olmalıdır. Bunu başarırsa 86 milyon kazanır." diye konuştu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır