Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyona sert tepki! "Bu bir siyasi operasyon, adalete olan inanç yok ediliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok ismin sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmasına DEM Parti'den sert tepki geldi. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, operasyonu "hukuk sınırlarını tanımayan siyasi bir müdahale" olarak nitelendirerek, İmamoğlu ve diğer isimlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"BU OPERASYON SİYASETİN YARGI ELİYLE DİZAYN EDİLMESİDİR"

Hatimoğulları, yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye’deki toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı artıracağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sandık, oy ve makam uğruna bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının sabah baskınıyla gözaltına alınması, yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir.”

“Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve hukuktur.”

"GİDİLEN YOL, YOL DEĞİLDİR"

DEM Parti lideri, bu tür müdahalelerin Türkiye’de adalete olan inancı zedeleyeceğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır.”

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR"

Hatimoğulları, İmamoğlu ve gözaltına alınan isimlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtti:

“Sayın İmamoğlu ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması, yargısal süreçlerin bir intikam ve gerilim kaynağı olmaktan çıkarılması, 85 milyonun hayrınadır.”

DEM Parti’nin açıklaması, Türkiye’de hukuk ve demokrasi tartışmalarını yeniden alevlendirirken, gözaltı sürecine yönelik tepkiler artarak devam ediyor.