HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyona sert tepki! "Bu bir siyasi operasyon, adalete olan inanç yok ediliyor"

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyona sert tepki! "Bu bir siyasi operasyon, adalete olan inanç yok ediliyor"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.03.2025 08:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilçe belediye başkanları ve gazetecilerle birlikte sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Hatimoğulları, yaşananları "hukuk sınırlarını tanımayan siyasi bir operasyon" olarak nitelendirdi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyona sert tepki! "Bu bir siyasi operasyon, adalete olan inanç yok ediliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok ismin sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmasına DEM Parti'den sert tepki geldi. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, operasyonu "hukuk sınırlarını tanımayan siyasi bir müdahale" olarak nitelendirerek, İmamoğlu ve diğer isimlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"BU OPERASYON SİYASETİN YARGI ELİYLE DİZAYN EDİLMESİDİR"

Hatimoğulları, yaptığı açıklamada, operasyonun Türkiye’deki toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı artıracağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sandık, oy ve makam uğruna bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının sabah baskınıyla gözaltına alınması, yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir.”

“Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve hukuktur.”

20250110aw367995-0

"GİDİLEN YOL, YOL DEĞİLDİR"

DEM Parti lideri, bu tür müdahalelerin Türkiye’de adalete olan inancı zedeleyeceğini vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:

“Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır.”

thumbs_b_c_5e7a576cb3735a25d993ffe8b8c16d40

"DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR"

Hatimoğulları, İmamoğlu ve gözaltına alınan isimlerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirtti:

“Sayın İmamoğlu ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması, yargısal süreçlerin bir intikam ve gerilim kaynağı olmaktan çıkarılması, 85 milyonun hayrınadır.”

DEM Parti’nin açıklaması, Türkiye’de hukuk ve demokrasi tartışmalarını yeniden alevlendirirken, gözaltı sürecine yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

İmamoğlu gözaltına alındı! Eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'ndan ilk açıklama: "Bu devran bir gün dönecek"İmamoğlu gözaltına alındı! Eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'ndan ilk açıklama: "Bu devran bir gün dönecek"
Zelenskiy resti çekti: "Ukrayna olmadan müzakere olmaz"Zelenskiy resti çekti: "Ukrayna olmadan müzakere olmaz"
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı genel başkanı sandık DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Ercan Saatçi gözaltına alındı! Sebebi ise...

Ercan Saatçi gözaltına alındı! Sebebi ise...

İsmail Saymaz gözaltına alındı!

İsmail Saymaz gözaltına alındı!

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! 'Örgüt lideri' detayı

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! 'Örgüt lideri' detayı

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

SON DAKİKA | Twitter (X) çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Sosyal medyaya erişim engeli mi geldi?

O da kendini tutamadı! Armağan Çağlayan analizleriyle gündemde

O da kendini tutamadı! Armağan Çağlayan analizleriyle gündemde

Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.