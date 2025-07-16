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DEM Parti heyeti Bakan Tunç ile görüştü! "Komisyon aşamasına geçildi"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında geçen hafta PKK'lı bir grup terörist silahlarını yakmıştı. Süreçte kritik bir aşama geride bırakılırken, DEM Parti heyeti bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklamalarda bulundu ve görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde komisyon aşamasına geçildiği de aktarıldı.

DEM Parti heyeti Bakan Tunç ile görüştü! "Komisyon aşamasına geçildi"
Melih Kadir Yılmaz

DEM Parti heyeti bugün 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşmenin ardından Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

DEM Parti heyeti Bakan Tunç ile görüştü! "Komisyon aşamasına geçildi" 1

"OLUMLU BİR GÖRÜŞME OLDU"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Çok fazla çalışma yapılacak elbette, biz kendimiz elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. Adalet Bakanlığı özel bir konumda. Bakan Tunç ile olumlu bir görüşme oldu" dedi.

"KOMİSYON AŞAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Pervin Buldan ise "Her konu konuşuldu. Süreç aşama aşama gidecek. Silah bırakma aşamasının ardından komisyon aşaması çok önemli. Biz her aşamayı paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı DEM Parti Terörsüz Türkiye
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