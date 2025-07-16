DEM Parti heyeti Bakan Tunç ile görüştü! "Komisyon aşamasına geçildi"

DEM Parti heyeti bugün 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşmenin ardından Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU BİR GÖRÜŞME OLDU"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Çok fazla çalışma yapılacak elbette, biz kendimiz elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. Adalet Bakanlığı özel bir konumda. Bakan Tunç ile olumlu bir görüşme oldu" dedi.

"KOMİSYON AŞAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Pervin Buldan ise "Her konu konuşuldu. Süreç aşama aşama gidecek. Silah bırakma aşamasının ardından komisyon aşaması çok önemli. Biz her aşamayı paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.