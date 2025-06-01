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DEM Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri’de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri’ye gelirken trafik kazası geçirdi. Dindar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEM Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 18.00 sıralarında Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Topaklı ve Kalaba beldesi yakınlarındaki Çalılıgedik mevkisinde meydana geldi. DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar yönetimindeki 06 ER 940 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milletvekili Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. DEM Partili Dindar’ın Kayseri’de oynanan TFF 2’nci Lig play- off mücadelesi için Ankara’dan Kayseri’ye geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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DEM PARTİ VAN İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar’ın Kayseri’de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri’ye gelirken trafik kazası geçirmesinin ardından DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, Kayseri Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Milletvekili Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan Vanspor- Batman Petrolspor maçını izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. Belinde bir incinme yaşanıyor. Şu an durumu iyi. İnşallah bir an önce taburcu olur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili kaza DEM Parti
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