HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEM Parti'nin 'Öcalan' açıklamasına "Hayırdır efendiler" çıkışı: Mustafa Destici ateş püskürdü

DEM Parti'nin 'Öcalan' açıklamasına "Hayırdır efendiler" çıkışı: Mustafa Destici ateş püskürdü

13.02.2025 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen çağrının 15 Şubat'a yetişmeyebileceği DEM Parti tarafından ifade edilmişti. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, DEM Parti'nin açıklamasına "Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir" diyerek sert tepki gösterdi.

DEM Parti'nin 'Öcalan' açıklamasına "Hayırdır efendiler" çıkışı: Mustafa Destici ateş püskürdü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici'nin gündeminde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı söylenen çağrı ışığında DEM Parti'nin son açıklaması da vardı. Destici sürece en başından beri karşı durduklarını vurgularken DEM Parti'nin Talabani ile görüşmesine de sert çıktı.

"BAŞINDAN BERİ BU OYUNA KARŞIYIZ"

“Son dönemde, İmralı’dan gelecek bir açıklama ve terör örgütünün sözde fesih kararıyla ilgili bir beklenti yaratıldı. Bu süreçte DEM Parti heyetine de birtakım misyonlar atfedildi. Ancak biz en başından beri Büyük Birlik Partisi olarak bu oyuna karşı durduk ve bugün yaşanan her gelişme, bizim haklılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi.

"BU DENSİZLİK BİZİM AKLIMIZLA, SABRIMIZLA ALAY ETMEKTİR"

Son olarak, terör örgütünün meclisteki uzantıları tarafından yapılan açıklama tam bir hadsizlik örneğidir. 15 Şubat’ta yapılacak sözde açıklama, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yapacakları görüşme nedeniyle ertelenmiş. Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir.

thumbs_b_c_17805dd78f0398b816a8d4ac2e39e331

"HAYIRDIR EFENDİLER?"

Buradan soruyoruz; hayırdır efendiler? Türkiye’nin meselesini siz hangi hakla, hangi sıfatla ve hangi yetkiyle başka bir ülkenin bölücüleriyle, ayrılıkçılarıyla sözde politik aktörleriyle görüşüyorsunuz? Siz bu bağın üzümü müsünüz, yoksa komşunun bağına dal mı uzatıyorsunuz? Komşunun bağına eğer dal uzatırsan o dalı ya komşu keser ya biz keseriz. Barzani ve hele hele Türk milleti düşmanı, PKK iş birlikçisi Talabani kim oluyor ki, terör örgütü üzerinde bu kadar etkili olduklarına inanarak bu görüşme trafiğini yapma ihtiyacı hissediyorsunuz ya da bunlara müsaade ediliyor?

"BURADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ, YANLIŞTAN İVEDİLİKLE DÖNÜLMELİ"

Buradan herkese sesleniyorum: Biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak bu sürece başından beri olumsuz yaklaştık ve net karşı durduk. Buradan bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Bir kere daha uyarıyoruz. Kem aletle kemalat olmaz. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmeli ve terörle, teröristle mücadeleye amansız bir şekilde devam edilmelidir.”

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pkk İmralı Adası Mustafa Destici Abdullah Öcalan bbp büyük birlik partisi terör örgütü DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TFF harekete geçti! Sahadan çekilen takıma ağır cezalar yolda

TFF harekete geçti! Sahadan çekilen takıma ağır cezalar yolda

'Hem emeklilik maaşı hem çalışıp iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor'

'Hem emeklilik maaşı hem çalışıp iş yerinden maaş alma dönemi bitiyor'

Kar yağışı bugün 29 ilde etkili, İstanbul için ise yeni tarih verildi

Kar yağışı bugün 29 ilde etkili, İstanbul için ise yeni tarih verildi

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Çocukları darbeden okul müdürüne yeni görev! Skandal iddiayla gündemdeydi

Çocukları darbeden okul müdürüne yeni görev! Skandal iddiayla gündemdeydi

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.