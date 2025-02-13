DEM Parti'nin 'Öcalan' açıklamasına "Hayırdır efendiler" çıkışı: Mustafa Destici ateş püskürdü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici'nin gündeminde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yapacağı söylenen çağrı ışığında DEM Parti'nin son açıklaması da vardı. Destici sürece en başından beri karşı durduklarını vurgularken DEM Parti'nin Talabani ile görüşmesine de sert çıktı.

"BAŞINDAN BERİ BU OYUNA KARŞIYIZ"

“Son dönemde, İmralı’dan gelecek bir açıklama ve terör örgütünün sözde fesih kararıyla ilgili bir beklenti yaratıldı. Bu süreçte DEM Parti heyetine de birtakım misyonlar atfedildi. Ancak biz en başından beri Büyük Birlik Partisi olarak bu oyuna karşı durduk ve bugün yaşanan her gelişme, bizim haklılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi.

"BU DENSİZLİK BİZİM AKLIMIZLA, SABRIMIZLA ALAY ETMEKTİR"

Son olarak, terör örgütünün meclisteki uzantıları tarafından yapılan açıklama tam bir hadsizlik örneğidir. 15 Şubat’ta yapılacak sözde açıklama, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yapacakları görüşme nedeniyle ertelenmiş. Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir.

"HAYIRDIR EFENDİLER?"

Buradan soruyoruz; hayırdır efendiler? Türkiye’nin meselesini siz hangi hakla, hangi sıfatla ve hangi yetkiyle başka bir ülkenin bölücüleriyle, ayrılıkçılarıyla sözde politik aktörleriyle görüşüyorsunuz? Siz bu bağın üzümü müsünüz, yoksa komşunun bağına dal mı uzatıyorsunuz? Komşunun bağına eğer dal uzatırsan o dalı ya komşu keser ya biz keseriz. Barzani ve hele hele Türk milleti düşmanı, PKK iş birlikçisi Talabani kim oluyor ki, terör örgütü üzerinde bu kadar etkili olduklarına inanarak bu görüşme trafiğini yapma ihtiyacı hissediyorsunuz ya da bunlara müsaade ediliyor?

"BURADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ, YANLIŞTAN İVEDİLİKLE DÖNÜLMELİ"

Buradan herkese sesleniyorum: Biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak bu sürece başından beri olumsuz yaklaştık ve net karşı durduk. Buradan bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Bir kere daha uyarıyoruz. Kem aletle kemalat olmaz. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmeli ve terörle, teröristle mücadeleye amansız bir şekilde devam edilmelidir.”

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır