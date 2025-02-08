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DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi! ‘Bir tek çağrıyla bu işe bitmez’ mesajı verdiler…

08.02.2025 09:03
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Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapacağına ilişkin iddialar sürerken son olarak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, önümüzdeki günlerde çağrının gelebileceğini açıklamıştı. Öcalan’dan henüz çağrı gelmedi ancak Kandil'den ‘bir tek çağrıyla bu iş bitmez’ mesajı geldi. İşte detaylar…

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi! ‘Bir tek çağrıyla bu işe bitmez’ mesajı verdiler…

DEM Parti'nin İmralı ziyaretlerinin ardından siyasilerle temas süreci sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak DEM Parti yönetiminden gelen 15 Şubat'ta İmralı'dan çağrı gelebilir iddiaları sonrası terör örgütünün sözde yöneticilerinden Murat Karayılan’dan da bir açıklama geldi.

Öcalan’dan henüz çağrı gelmedi ama olası çağrı için Kandil’den veto açıklaması geldi. Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Murat Karayılan, "Öcalan'dan gelecek silah bırakma çağrısı için bir tek çağrıyla bu iş biter mi?" dedi. Karayılan, Öcalan’ın kendisinin devreye girmediği, sadece bir videolu çağrıyla bir şey olmayacağını söyledi.

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Olası bir silah bırakma durumu için PKK'nın kongresini toplayarak karar alması gerektiğini bunun da ancak Abdullah Öcalan'ın devreye girmesiyle olabileceğini belirten Karayılan, Öcalan’ın kongre çağrısı yapması gerektiğinin ve fiziki olarak orada bulunmasa da birçok kez mesajlarının ulaşabileceğini söyledi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pkk İmralı Adası Abdullah Öcalan kandil terör örgütü DEM Parti
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