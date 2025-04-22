DEM Partili Ahmet Türk’ün akciğerinde tümör teşhis edildi

DEM Parti’nin İmralı’ya gerçekleştirdiği son ziyaretteki heyette yer almayan Ahmet Türk’ün sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Uzun süredir sağlık sorunları ile uğraşan 82 yaşındaki Ahmet Türk’ün akciğerinde tümör tespit edildi. 3 aydır kemoterapi alan Türk’ün Ankara’daki özel bir hastanede tedavisinin yapıldığı, Türk’ün bugün Pet-CT çekimi için hastaneye gittiği öğrenildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle zaten rutin bir şekilde tedavi görmektedir. Sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Türk, kalp yetmezliği nedeniyle uzun süredir kalp pili kullanıyordu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YOĞUN BAKIMDA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğum bakımda tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan son açıklamada hayati tehlikenin hala devam etmesine rağmen sağ kalbin kasıldığı bildirildi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır