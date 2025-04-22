HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DEM Partili Ahmet Türk’ün akciğerinde tümör teşhis edildi

İmralı heyetinin son ziyaretinde yer almayan DEM Partili Ahmet Türk’ün başka bir sağlık sorunu olduğu ortaya çıktı.

DEM Partili Ahmet Türk’ün akciğerinde tümör teşhis edildi

DEM Parti’nin İmralı’ya gerçekleştirdiği son ziyaretteki heyette yer almayan Ahmet Türk’ün sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Uzun süredir sağlık sorunları ile uğraşan 82 yaşındaki Ahmet Türk’ün akciğerinde tümör tespit edildi. 3 aydır kemoterapi alan Türk’ün Ankara’daki özel bir hastanede tedavisinin yapıldığı, Türk’ün bugün Pet-CT çekimi için hastaneye gittiği öğrenildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle zaten rutin bir şekilde tedavi görmektedir. Sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Türk, kalp yetmezliği nedeniyle uzun süredir kalp pili kullanıyordu.

2

SIRRI SÜREYYA ÖNDER YOĞUN BAKIMDA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğum bakımda tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan son açıklamada hayati tehlikenin hala devam etmesine rağmen sağ kalbin kasıldığı bildirildi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen Elif Kırav'ı öldürmüştü! Beraber eğlendikleri anların görüntüsü çıktıOyuncu Sevil Akdağ, fenomen Elif Kırav'ı öldürmüştü! Beraber eğlendikleri anların görüntüsü çıktı
Minguzzi'nin öldürüldüğü yerde dikkat çeken meydan okumaMinguzzi'nin öldürüldüğü yerde dikkat çeken meydan okuma

Anahtar Kelimeler:
tümör Ahmet Türk Akciğer‎ DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet

Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı

İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.