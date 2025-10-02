DEM Partili Devrim Demir, 'Jin Cafe' usulsüzlüğünde ifade vermeye gitmiyor

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan teftiş raporunda, Kent A.Ş. bünyesinde 15 Ekim 2024 tarihinde kurulan Jin Kafe'nin açılışı için yapılan organizasyonda usulsüzlük tespit edildi. Rapora göre yüklenici firma, teknik şartnamede yer alan sahne, ses ve ışık sistemi kurulumu ile donanım şartlarını yerine getirmedi. Ancak buna rağmen firmaya 456 bin TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

MÜFETTİŞ RAPORUNDA ŞARTNAMEYE UYGUN TESLİMAT YAPILMADIĞI BELİRLENDİ

15 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreninde, yüklenici firmanın sadece iki sanatçının katılımıyla programı tamamladığı, MA Müzik ekibinin mini konseriyle etkinliğin sonlandırıldığı kaydedildi. Müfettişler, bu unsurların kurulmadığını ve hizmetin şartnameye uygun teslim edilmediğini belirledi.

DEMİR İFADE VERMEKTEN KAÇINIYOR

Müfettiş raporlarının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Devrim Demir'in ifadesi alınmak üzere Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldığı öğrenildi. Ancak Emniyet Müdürlüğünün yaptığı dört çağrıya rağmen Demir'in ifadeye gitmediği öğrenildi. Demir'in ifade vermeye gitmemesi, yapılan usulsüzlüklerin gerçek olduğu kanaati oluşturdu.

Edinilen bilgilere göre, Devrim Demir hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli işlemlerin sürdüğünü kaydetti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ahmet Türk ve Devrim Demir yönetiminin, 7 aylık sürede ihale kanunu ve mevzuatını hiçe sayarak 504 işi ihalesiz verdiği ortaya çıkmıştı.

(İHA)

