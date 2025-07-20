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Demet gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detaylar: Öldürüp fotoğrafları ablasına göndermiş

İzmir'de boşandığı eşi Halil Tezkorkmaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Akarsu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tezkorkmaz'ın Demet'i öldürüp fotoğrafları ablasına gönderdiği ortaya çıktı.

Demet gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detaylar: Öldürüp fotoğrafları ablasına göndermiş

İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen ay boşandığı Halil Tezkorkmaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu'nun otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, ikindide Gümüşpala Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Akarsu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Demet gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detaylar: Öldürüp fotoğrafları ablasına göndermiş 1

AĞITLAR YÜREKLERİ YAKTI

Cenazede kızının tabutuna sarılan Suna Polat, "Yavrum, 45 yaşında öldü. Doğançay'a gelin mi gidiyorsun? Yaktın yüreğimi. Hakkını helal et yavrum, beni dinlemedin. Yavrumun başını yedi. Hakkını arayın yavrumun. Dağlar taşlar ağlayın yavrumu kaybettim" diyerek gözyaşı döktü. Polat'ın kızının ardından ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Akarsu'nun bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Demet gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detaylar: Öldürüp fotoğrafları ablasına göndermiş 2

ÖLDÜRÜP FOTOĞRAFLARINI ABLASINA ATTI

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Olay anında alkollü olduğunu iddia eden Tezkorkmaz'ın Akarsu'yu kendine dönmemesi halinde yakınlarını öldürmekle tehdit ettiği, çıkan tartışmanın ardından ise 31 bıçak darbesiyle öldürüp, fotoğraflarını çektiği öğrenildi. Tezkorkmaz'ın çektiği bu fotoğrafları daha sonra Akarsu'nun ablası Dilek Hınıslı'ya gönderdiği belirlendi.

Demet gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! Kan donduran detaylar: Öldürüp fotoğrafları ablasına göndermiş 3

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan Tezkorkmaz'ın ruhsatsız silah taşımak, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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cinayet kadın cinayeti İzmir
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