Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe nerede, hangi ülkelerde var?

Hava savunma ifadesinin tarihte ilk kez İngilizler tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Büyük Britanya Hava Savunması tarafından kullanıldığı kabul edilen hava savunması ile birlikte anti hava aracı ifadesinin de yine Büyük Britanya Hava Savunması’nda 1950’li yıllara kadar kullanılan bir ifade olduğu bilinmektedir.

Demir kubbe nedir?

Demir Kubbe (Iron Dome), İsrailli bir şirket ile İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş olan taşınabilir özelliği bulunan bir hava savunma sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem 4 kilometre ise 70 kilometre arasında uzaklıklardan ateşlenebilen, yörüngesi İsrail’in yaşam alanının dışına çıkartılabilecek olan kısa menzile sahip roketler ile top mermilerini durdurabilmek ya da onları tamamen ortadan kaldırabilmek amacı ile tasarlanmış olan bir sistemdir.

İsrail’in roket ya da diğer hava saldırılarına karşılık oluşturmuş olduğu bir hava savunma sistemi olan demir kubbe ilk kez 2011 yılında hizmete açılmıştır ve günümüzde kullanımı devam etmektedir.

Demir kubbe nasıl çalışıyor?

Bir hava savunma sistemi olan demir kubbe asıl olarak karşı taraftan fırlatılmış olan roketin imha edilmesi prensibine göre çalışmaktadır. Radar, kontrol komuta ünitesi ve füze fırlatıcısından oluşan 3 parçaya sahiptir.

Demir kubbe önce karşı cepheden atılan roketi tespit eder, ardından gelmekte olan roketin düşebileceği noktayı hesaplar ve bu bilgiye göre gelen roketi zararsız hale getirebilmek adına en yakında olan üniteden roket fırlatır. Sistemi meydana getiren ve geliştiren yetkililer tarafından demir kubbe sisteminin %70 ile %90 oranda etkili olduğu iddia edilmiştir.

Demir kubbe nerededir? Demir Kubbe hangi ülkelerde var?

İsrailli bir firma ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilen demir kubbe sisteminin bulunduğu ülkeler şunlardır: