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Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe nerede, hangi ülkelerde var?

Saldırgan hava araçlarının etkilerini azaltabilmek ya da tamamen yok edebilmek amacı ile alınan tedbirler hava savunması başlığı adı altında ifade edilir. Hava savunması hem kara hem de hava silah sistemlerini komuta ve kontrol düzenlemelerini, ilgili algılayıcı sistemleri ve bazı pasif önlemleri içeren bir sistemdir.

Demir kubbe nedir, nasıl çalışıyor? Demir kubbe nerede, hangi ülkelerde var?
Ferhan Petek

Hava savunma ifadesinin tarihte ilk kez İngilizler tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Büyük Britanya Hava Savunması tarafından kullanıldığı kabul edilen hava savunması ile birlikte anti hava aracı ifadesinin de yine Büyük Britanya Hava Savunması’nda 1950’li yıllara kadar kullanılan bir ifade olduğu bilinmektedir.

Demir kubbe nedir?

Demir Kubbe (Iron Dome), İsrailli bir şirket ile İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilmiş olan taşınabilir özelliği bulunan bir hava savunma sistemi olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem 4 kilometre ise 70 kilometre arasında uzaklıklardan ateşlenebilen, yörüngesi İsrail’in yaşam alanının dışına çıkartılabilecek olan kısa menzile sahip roketler ile top mermilerini durdurabilmek ya da onları tamamen ortadan kaldırabilmek amacı ile tasarlanmış olan bir sistemdir.

İsrail’in roket ya da diğer hava saldırılarına karşılık oluşturmuş olduğu bir hava savunma sistemi olan demir kubbe ilk kez 2011 yılında hizmete açılmıştır ve günümüzde kullanımı devam etmektedir.

Demir kubbe nasıl çalışıyor?

Bir hava savunma sistemi olan demir kubbe asıl olarak karşı taraftan fırlatılmış olan roketin imha edilmesi prensibine göre çalışmaktadır. Radar, kontrol komuta ünitesi ve füze fırlatıcısından oluşan 3 parçaya sahiptir.

Demir kubbe önce karşı cepheden atılan roketi tespit eder, ardından gelmekte olan roketin düşebileceği noktayı hesaplar ve bu bilgiye göre gelen roketi zararsız hale getirebilmek adına en yakında olan üniteden roket fırlatır. Sistemi meydana getiren ve geliştiren yetkililer tarafından demir kubbe sisteminin %70 ile %90 oranda etkili olduğu iddia edilmiştir.

Demir kubbe nerededir? Demir Kubbe hangi ülkelerde var?

İsrailli bir firma ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirilen demir kubbe sisteminin bulunduğu ülkeler şunlardır:

  • Amerika Birleşik Devletleri: 16 Ağustos 2011’de Demir Kubbe sisteminin ABD’ye pazarlanması için Rafael ile iş birliği yapıldığı açıklandı. Sistemin ABD’nin diğer savunma sistemleriyle uyumlu olduğunu belirtildi. Ocak 2019’da ABD, 373 milyon dolara iki batarya siparişi verildi. Teslimatlar Eylül 2020 ve Ocak 2021’de tamamlandı.
  • Azerbaycan: 17 Aralık 2016’da Savunma Sanayii Bakanlığı Başkanı Yavər Camalov tarafından verilen demece göre Azerbaycan, Demir Kubbe sistemini İsrail’den satın almak için anlaşmaya vardı. Ancak anlaşmaya rağmen sonrasında hiçbir teslimat yapılmadı.
  • Romanya: Romaero şirketi Mayıs 2018'de sistemi satın almak için bir anlaşma imzaladı.
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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hava Savunma Sistemi demir
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