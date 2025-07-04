Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Demirci ilçesinde ikamet eden İ.K., U.Ç., M.E., S.A., B.T., M.S.T., H.D., A.S. ile Kütahya’nın Simav ilçesinde ikamet eden İ.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T., M.S.T. ve H.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan İ.Y., U.Ç., M.E., S.A., A.S. ve İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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