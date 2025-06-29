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Demre'de deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Demre'ye En Çok Mavi Yakışır" etkinliğinde deniz dibinden yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı.

Demre'de deniz dibi temizliği yapıldı

Demre Belediyesi, Antalya Deniz Ticaret Odası, Çayağzı Deniz Motorları Taşıyıcıları Kooperatifi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, su ürünleri yetkilileri ve gönüllü dalgıçların işbirliğiyle Çayağzı Yat Limanı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla 10 gönüllü dalgıcın katılımıyla yapılan temizlikte, denizden yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı.

Temizlik çalışmasında denizden cam şişe, bardak, tabak, tesisat anahtarı, araç lastiği, battaniye ve kupa gibi pek çok farklı atık çıktı.

Demre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hüseyin Kartın, etkinlikte denizleri gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Doğada çözülmesi zor olan atıkların bertarafını deniz yoluyla değil, denizden toplayarak yeni nesil yöntemlerle ayrıştırmak istediklerini vurgulayan Kartın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gönüllü dalgıçlardan Sercan Demirkaya ise, "Denizden araba tekerleği, boru anahtarı, şişe, gırgır, kafes, çuval ve battaniye çıkardık. Çayağzı Limanı'na temiz bir su altı bırakmak keyifliydi. Denizden çıkardıklarımızı birkaç gün burada sergileyeceğiz. İnşallah bunları görüp biraz duyarlı hale geliriz ve tekrarı yaşanmaz. Bu temizlik her sene yapılıyor ve her zaman bu kadar daha çöp çıkıyor. Bu konuda insanları bilinçlendirerek en az seviyeye indirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Demre Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yatkın, Çayağzı Deniz Motorları Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı personeli, su ürünleri görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplanan atıklar, 2 Temmuz'a kadar Çayağzı'nda sergilenecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Demre
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