Deniz Göktaş'a hem tahliye hem tutuklama! İşte kararın gerekçesi

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen Göktaş "Dini değerleri alenen aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verilmişti.

HEM TAHLİYE HEM TUTUKLAMA

BBC Türkçe'nin haberine göre Deniz Göktaş hakkında tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi. Ancak Göktaş çıkarıldığı mahkemece başka bir suçlamadan yeniden tutuklandı. Göktaş'a ikinci tutuklamaya da Ölü Deniz isimli gösterisindeki ifadeleri gerekçe gösterildi.

Göktaş SEGBİS ile yaptığı savunmada suçlamayı kabul etmeyerek "Suçu ve suçluyu övmek gibi bir niyetim yok, televizyonlarda takip de ettiğimiz bir mizah amacı ile bu sistemi anlattım" dedi.

Dalton çetesi ile ilgili anlattığı şakanın suçu övmek olmadığını söyledi ve "Komedyenim, böyle bir şey yapmam, tamamen mizahi bir eleştiri içerir" ifadelerini kullandı.

Ancak mahkeme, hapisteki Göktaş'ın, Daltonlar isimli suç örgütünün eylemlerini övme suçu işlediğine karar verdi.

Hakim, söz konusu ifadelerin yayın yoluyla gerçekleştirildiğini kaydetti ve delil karartma ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutuklama kararı verdi.