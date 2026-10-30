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Deniz Göktaş davete yanıt verdi! Sinem Dedetaş "Ev hapsindeyim" demişti

Sinem Dedetaş'a tahliye olduktan sonra komedyen Deniz Göktaş'ın kendisiyle ilgili sözleri soruldu. Dedetaş "Ben ev hapsindeyim" diyerek Göktaş'ı davet etti, davete yanıt gecikmedi.

Deniz Göktaş davete yanıt verdi! Sinem Dedetaş "Ev hapsindeyim" demişti

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

Deniz Göktaş davete yanıt verdi! Sinem Dedetaş "Ev hapsindeyim" demişti 1

Gazetecilere açıklama yapan Dedetaş'a, kendisiyle aynı cezaevinde tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye olduktan sonra söylediği "Hayalim Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan'la tek bir araçta İstanbul'a dönmekti" sözleri soruldu.

Deniz Göktaş davete yanıt verdi! Sinem Dedetaş "Ev hapsindeyim" demişti 2

Dedetaş, "Ben ev hapsindeyim, o yüzden davet ediyorum kendisini" Göktaş'a davette bulundu.

Deniz Göktaş davete yanıt verdi! Sinem Dedetaş "Ev hapsindeyim" demişti 3

DENİZ GÖKTAŞ'TAN YANIT

Göktaş daveti yanıtsız bırakmadı. Sosyal medya hesabından Dedetaş'ın yanıtını alıntılayan komedyen, "En güzel çoraplarımla geleceğim" dedi.

Deniz Göktaş davete yanıt verdi! Sinem Dedetaş "Ev hapsindeyim" demişti 4

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyede yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklandı. Sinem Dedetaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirilerek bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Avukatı Akın Atalay, görevinden de uzaklaştırılan Dedetaş için tahliye başvurusunda bulundu. Dedetaş'ın, ev hapis kararıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Deniz Göktaş davete yanıt verdi! Sinem Dedetaş "Ev hapsindeyim" demişti 5

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Dedetaş Deniz Göktaş
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