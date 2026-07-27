Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından döndükten sonra gözaltına alınan Göktaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlamalarıyla 3 Temmuz'da tutuklandı.
Halk TV'deki habere göre Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme 'suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu' gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.
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