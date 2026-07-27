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Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Komedyen Deniz Göktaş'ın avukatlarının yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edilmedi.

Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi
Melih Kadir Yılmaz

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından döndükten sonra gözaltına alınan Göktaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlamalarıyla 3 Temmuz'da tutuklandı.

Halk TV'deki habere göre Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme 'suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu' gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.

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Deniz Göktaş
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