HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deniz neden çekilir? Deniz çekilmesi ne anlama gelir? Deniz suyunun çekilmesi deprem habercisi mi?

Deniz neden çekilir? Deniz çekilmesi ne anlama gelir? Deniz suyunun çekilmesi deprem habercisi mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
20.02.2025 21:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlerde belirli zamanlarda görülen birtakım doğa olayları yaşanabilmektedir. Bu doğa olaylarının altında çeşitli sebepler bulunmaktadır. Denizlerde bazı dönemlerde su yükselmesi veya çekilme gibi durumlar görülebilmektedir. Özellikle denizin çekilmesi birçok insanın aklına deprem gibi doğal afetlerin yaşanabileceği düşüncesini getirmektedir. Peki, deniz neden çekilir, deniz çekilmesi ne anlama gelir, deniz suyunun çekilmesi deprem habercisi mi?

Deniz neden çekilir? Deniz çekilmesi ne anlama gelir? Deniz suyunun çekilmesi deprem habercisi mi?

İçindekiler

  • Deniz neden çekilir? Deniz çekilmesi nedir?
  • Deniz çekilmesi neden olur?
  • Deniz çekilmesi ne anlama gelir? Deniz suyu çekilmesi nereye işarettir?
  • Deniz suyunun çekilmesi deprem habercisi mi?

Denizlerde oluşan ve birçok insanın kafasını kurcalayan doğa olaylarından biri deniz çekilmesidir. Deniz çekilmesi olayı birçok farklı faktörün yansıması ile ortaya çıkan bir durumdur. Görüntü yönünden insanları endişeye düşüren bu durum bilim insanlarına göre bazı ciddi olayların yaşanabileceği manasına da gelebilmektedir. Bu yüzden birçok insan için “deniz çekilirse ne olur?” sorusunun cevabı önemlidir.

Deniz neden çekilir? Deniz çekilmesi nedir?

Dünya genelinde birçok farklı doğa olayı meydana gelmektedir. Bazı doğa olayları doğrudan deniz suyunu da etkileyici özelliğe sahiptir. Çeşitli nedenlerden ötürü kimi zaman deniz suyunun geriye çekilmesi durumu yaşanabilmektedir. Bu durum genel olarak deniz çekilmesi olarak tabir edilmektedir. Sert rüzgârların hasar bırakacak nitelikte oluşması, gelgit gibi olayların görülmesi deniz suyu seviyesinin geriye doğru gitmesine sebebiyet verebilmektedir.

Deniz çekilmesi neden olur?

Denizlerde görülen çekilme olayı birçok farklı faktörden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Deniz çekilmesi, adından da belli olduğu üzere deniz suyu seviyesinin geriye doğru gitmesi manasını taşımaktadır. Bu durum yaşandığında kara bölümü daha da açığa çıkmaktadır. Deniz suyunun çekilmesine sebep olan birden fazla faktör mevcuttur. Bu bağlamda deniz çekilmesini etkileyen faktörler şöyledir:

  • Kuzey taraftan gelen ve poyraz olarak tanımlanan sert rüzgârlar bu durumun görülmesine neden olabilir.
  • Kış döneminde kuraklığın yaşanması deniz suyunun geriye gitmesine yol açabilir.
  • Atmosferdeki basınç ile alakalı değişiklikler deniz suyu seviyesini etkileyebilir.
  • Denizlerde meydana gelgit olayı deniz çekilmesinin görülmesine yol açan faktörlerden biridir.
  • Güney Dere ile Kuzey Dere yapıları ve ayrıca karbon emisyonları bu olayın yaşanmasını tetikleyebilir.

Deniz çekilmesi ne anlama gelir? Deniz suyu çekilmesi nereye işarettir?

Deniz çekilmesi denizin geriye doğru gitmesi demektir. Deniz suyunun poyraz, gelgit, mevsimsel geçişler gibi faktörlerden dolayı çekilmesi bilim insanlarının gözünde normal bir doğa olayı olarak kabul edilmektedir. Ancak deniz suyu seviyesinin aniden çekilmesi deniz dibinde gerçekleşen çeşitli olaylara bağlı olarak meydana gelen tsunami gibi doğal afetlerin yaşanmasına neden olabilmektedir.

Deniz suyunun çekilmesi deprem habercisi mi?

Deniz suyu geriye doğru çekildiğinde birçok insanın aklına deprem olayı gelmektedir. İnsanları doğrudan kaygıya düşüren bu durum çoğunlukla sert esen rüzgârlardan kaynaklı görülmektedir. Her deniz çekilmesi kesin bir deprem habercisi olarak nitelenmez. Fakat bazı durumlarda deniz suyu çekilmesi deprem konusunu da beraberinde getirebilmektedir. Deniz suyunun çekilmesi genelde doğal bir durum olarak kabul edilir.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Yer: Konya... Husumetlisini sokak ortasında tüfekle öldürdüYer: Konya... Husumetlisini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Anahtar Kelimeler:
deniz çekilmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

8 oyla seçildi! 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Osman Gökçek’in iddiası ortalığı karıştırdı, Bekir Bozdağ yalanladı

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Dünya merakla bekliyordu! Trump ilan etti: O suçu işleyene idam cezası...

Hem sözleri hem klibi 'fazla müstehcen' bulundu! İnceleme başlatıldı

Hem sözleri hem klibi 'fazla müstehcen' bulundu! İnceleme başlatıldı

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

Nafaka sistemi sil baştan! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.