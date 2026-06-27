Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor

Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yolcu yaz sefer uygulaması kapsamında 6 hatta toplam 115 sefer gerçekleşecek. Değirmendere’den Tütünçiftlik’e, Derince’den Karamürsel’e kadar Körfez’in iki yakasını birbirine bağlayan vapur seferleri, vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmaya devam edecek.

Yeni sefer saatlerine dair tüm detaylar ve değişiklikler hakkında bilgi almak isteyenler, "www.e-komobil.com" mobil uygulama ve "www.kocaeli.bel.tr" adresinden güncel sefer saatlerine ulaşabilecek.



Kaynak: İHA