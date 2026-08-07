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Deniz ve havuz sonrası dikkat! Basit bir ihmal enfeksiyon nedeni olabilir

Yaz mevsimi ile birlikte deniz ve havuz kullanımı da artarken, deniz ve havuz keyfi bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayo ile oturmanın sağlık açısından riskleri olabileceğini belirterek, bu durumun idrar yolu enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara yol açabileceğini kaydetti.

Deniz ve havuz sonrası dikkat! Basit bir ihmal enfeksiyon nedeni olabilir

Yaz aylarında en sık yapılan yanlışlardan birisinin ıslak mayoyu üzerimizde kurutmak olduğunu belirten Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, havuz ya da denizden çıkar çıkmaz değişim yapıp kuru yedek mayo kullanmak vajinal enfeksiyon sıklığını azaltacağını söyledi.

Hemen her yaz döneminde sıklığı artan vajinal enfeksiyonlar, vajinal bölgede akıntı, kaşıntı, koku, yanma, cinsel ilişki sırasında ağrı gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Kadınlara rahatsızlık veren bu şikayetler önlenebilir. Bu yolda uzman önerilerine uymak önem taşımaktadır. Vajinal temizlik yaparken mutlaka önden arkaya doğru temizlik yapılmalıdır. Çünkü, arka bölgedeki bakteriler vajina girişinde enfeksiyon artışı açısından tehdit oluşturur. Yazın kapalı kalan genital bölgenin ıslak ve nemli olması vajinal enfeksiyonda artışa yol açmaktadır.

Bu sebeple günlük iç çamaşırı değiştirilmeli, enfeksiyon durumunda ise değişim sıklığı artırılmalı, günde birkaç kez değişim uygun olmaktadır. İç çamaşırı tercihimiz hava alan pamuklu iç çamaşırı yönünde olmalı ve mümkünse ütülenmelidir. Her bireyin cilt yapısı farklı olmakla birlikte parfümlü koku içeren ürünler alerji, ciltte kuruluk, tahrişe yol açabilir. Bu da enfeksiyonu tetikleyebilir. Deterjan tercih ederken parfümlü ürünlerden kaçınmak gereklidir. Yaz aylarında genital bölgedeki tüylerden bazen hızlıca kurtulmak gerekebilir. Sık sık genital bölgeye tüyler sebebiyle uygulama yapmak şart olabilmektedir. Bu durumda kullanılan jilet maalesef ki kıl köklerinde iltihaplanmalara, apselere yol açabilmektedir. Bu nedenle ağda ve lazer epilasyon tercih etmek daha doğru bir seçenek olacaktır" dedi.

Son zamanlarda akıntı olacağı korkusu ile günlük ped tercihi artmış durumda fakat saatte bir olacak kadar sık değişim yapılamadığında, genital bölgede ıslaklık ve nem ortamı arttığı için vajinal enfeksiyonlarda artışa yol açtığını belirten Uyanık, "Sık değişim yapılamayacaksa günlük ped kullanımını önermemekteyiz. Yaz aylarında en sık yapılan yanlışlardan biridir ıslak mayoyu üzerimizde kurutmak. Havuz ya da denizden çıkar çıkmaz değişim yapıp kuru yedek mayo kullanmak vajinal enfeksiyon sıklığını azaltacaktır.

Pamuklu giysiler hava alması daha rahat olduğu için tercih edilmeli ve dar giysilerden kaçınmalıyız. Genital bölge temizliğinde vajinal ph dengesini bozmamak adına vajinal duştan kaçınmalıyız. Ph dengesi uygun vajinal dezenfektanlar kullanılabilir. Adet döneminde kullanılan ped değişim sayısı arttırılmalıdır. İlişki sırasında kondom kullanımı da her iki bireyi enfeksiyonlardan korumak için tercih edilmelidir" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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