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  4. Denizde aranıyordu, camide namaz kılarken bulundu

Denizde aranıyordu, camide namaz kılarken bulundu

29.03.2025 09:25
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gün önce denize girmek için Çayağzı Sahili'ne gelen ve o zamandan beri haber alınamayan Tunç Denizgöçer, Cuma namazı kıldığı sırada bulundu.

Denizde aranıyordu, camide namaz kılarken bulundu

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. Denizgöçer'in en son Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine, denize girmiş olma ihtimaline karşı AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından hem denizde hem de karada arama çalışması başlatıldı.

CUMA NAMAZINDA BULUNDU

Denizgöçer, bugün plajdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altunçay köyünde cuma namazı kıldığı sırada köylüler tarafından fark edildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürülen Denizgöçer'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Almanya
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