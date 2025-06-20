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Denizde boğulan baba ile oğlu bir gün arayla toprağa verildi

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden Celal Derme, kendisinden 1 gün önce Malatya'da toprağa verilen oğlu Toprak Derme'nin yanına defnedildi.

Denizde boğulan baba ile oğlu bir gün arayla toprağa verildi

Olay, 16 Haziran'da Çıtlakkale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Celal ile oğlu Toprak Derme, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Baba kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Celal Derme de dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Celal Derme için bugün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan namaza Derme ailesinin yakınları katıldı. Namazın ardından Celal Derme, aynı denizde boğularak yaşamını yitiren ve dün toprağa verilen oğlu Toprak'ın yanına defnedildi. (DHA)

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Giresun
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