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Denizde bulunan dron parçası ekiplerce alındı

Samsun’un Yakakent ilçesinde Karadeniz’de bulunan dron parçası, Sahil Güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınarak incelenmek üzere ilgili birimlere götürüldü.Edinilen bilgiye göre, Dikmen Kavşağı mevkisinde kıyıya yakın bir cisim gören vatandaşlar durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

Denizde bulunan dron parçası ekiplerce alındı

Samsun’un Yakakent ilçesinde Karadeniz’de bulunan dron parçası, Sahil Güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınarak incelenmek üzere ilgili birimlere götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Dikmen Kavşağı mevkisinde kıyıya yakın bir cisim gören vatandaşlar durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, cismin insansız hava aracına ait bir parça olduğunu belirledi. Rus menşeli olduğu değerlendirilen parça, incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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