HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı! 68 metre derinlikte...

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi bulundu. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu.

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı! 68 metre derinlikte...
Devrim Karadağ

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yapılan dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı.

Yapılan incelemelerde, tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli yat ile eşleştiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

19 gün boyunca yapılan aramalar sonucunda 68 metre derinlikte iş insanının cansız bedenine de ulaşıldı.

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay ın cansız bedenine ulaşıldı! 68 metre derinlikte... 1

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu.

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay ın cansız bedenine ulaşıldı! 68 metre derinlikte... 2

KIVANÇ TATLITUĞ DA ARAMALARA KATILMIŞTI

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle yapılmıştı. Çalışmalara Yukay’ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katılmıştı.

Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Yukay’ın, Bozcaada’daki ailesini alıp, Yunanistan’da tatil yapan Tatlıtuğ Ailesi’nin yanına gitmeyi planladığı öğrenilirken, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yardım çağrısı yapan Tatlıtuğ paylaştığı haritada işaretlediği bölümde keşif çalışması yapılmasını isteyerek, şunları söylemişti:

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay ın cansız bedenine ulaşıldı! 68 metre derinlikte... 3

“Herkese iyi sabahlar. Bildiğiniz üzere bundan 4 gün önce sevgili kardeşim Halit Yukay’ın Yalova'dan saat 15.30’da avara olup, Bozcaada istikametine doğru giderken, elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının 4’üncü günü, hatta bugün 5’inci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım, işaretlediğim bölgede, dediğim gibi sabah 5’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan sessiz çağrımdır.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu: Bu mektup, vicdanın ifadesidirBakan Uraloğlu: Bu mektup, vicdanın ifadesidir
Bakan Tunç: Kaleme alınan mektup vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidirBakan Tunç: Kaleme alınan mektup vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir

Anahtar Kelimeler:
Halit Yukay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçimi için olay 'Fotoğraf' iddiası!

Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçimi için olay 'Fotoğraf' iddiası!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Galatasaray duyurdu: Yalan...

Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Galatasaray duyurdu: Yalan...

Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür

Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür

Termometreler 55 dereceyi gösterdi! Sokaklar boş kaldı

Termometreler 55 dereceyi gösterdi! Sokaklar boş kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.