Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı! 68 metre derinlikte...

5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden, deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, yapılan dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı.

Yapılan incelemelerde, tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yukay'a ait "Graywolf" isimli yat ile eşleştiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

19 gün boyunca yapılan aramalar sonucunda 68 metre derinlikte iş insanının cansız bedenine de ulaşıldı.

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu.

KIVANÇ TATLITUĞ DA ARAMALARA KATILMIŞTI

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle yapılmıştı. Çalışmalara Yukay’ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katılmıştı.

Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Yukay’ın, Bozcaada’daki ailesini alıp, Yunanistan’da tatil yapan Tatlıtuğ Ailesi’nin yanına gitmeyi planladığı öğrenilirken, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yardım çağrısı yapan Tatlıtuğ paylaştığı haritada işaretlediği bölümde keşif çalışması yapılmasını isteyerek, şunları söylemişti:

“Herkese iyi sabahlar. Bildiğiniz üzere bundan 4 gün önce sevgili kardeşim Halit Yukay’ın Yalova'dan saat 15.30’da avara olup, Bozcaada istikametine doğru giderken, elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının 4’üncü günü, hatta bugün 5’inci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım, işaretlediğim bölgede, dediğim gibi sabah 5’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan sessiz çağrımdır.”