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Denizde korku dolu dakikalar: Erdek açıklarında lüks yat alev alev yandı

Marmara Denizi Erdek açıklarında "İllusion" isimli yat, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Denizde korku dolu dakikalar: Erdek açıklarında lüks yat alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre saat 17.30 sıralarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki "İllusion"isimli yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizde korku dolu dakikalar: Erdek açıklarında lüks yat alev alev yandı 1

LÜKS YAT TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yatta bulunan 4 kişi Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından tahliye edilirken, alevlere başka bir gemiyle müdahale edildi. Yangında lüks yat tamamen kullanılamaz hale geldi.

Denizde korku dolu dakikalar: Erdek açıklarında lüks yat alev alev yandı 2

OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Erdek yat
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