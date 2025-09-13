HABER

Denizde panik anları: Yüzerken beyin kanaması geçirdi

Hatay'da bir kişi denizde yüzdüğü sırada beyin kanaması geçirdi. Vatandaş, deniz polisinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen bir vatandaş aniden fenalaştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Arsuz Deniz Polisi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı denizden çıkardı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren vatandaşın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

