HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denize indirildikten sonra batmıştı! Lüks yatı çıkarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beş gün önce 40 milyon liralık lüks yat, denize indirildikten 15 dakika sonra battı. Yatı kıyıya çıkarma çalışmaları ise iş makineleri ve tekneler ile sürüyor.

Denize indirildikten sonra batmıştı! Lüks yatı çıkarma çalışmaları sürüyor

Olay, 3 Eylül günü Karadeniz Ereğli ilçesi Gülüç beldesindeki limanda yaşandı. 40 milyon lira değerindeki lüks yat, tersanedeki bir yıllık inşa aşamasının ardından denize indirildi. Lüks yat, 15 dakika sonra alabora olup battı. İçerisinde mahsur kalanlar ise olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Batan yat için başlatılan kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yatı sudan çıkartmak için bölgeye dalgıçlar sevk edildi. Halatlar yardımıyla sudan çıkartılan yat, yaklaşık 200 metre mesafeden tersanenin önüne taşındı. İş makineleri ve teknelerle müdahale edilerek yatı karaya çıkartma çalışmaları sürüyor.Öte andan yatın batma nedeniyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine toplandı: Gündeminde önemli konular varKabine toplandı: Gündeminde önemli konular var
iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.