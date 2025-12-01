HABER

Denizli 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de hava durumu, 1 Aralık Pazartesi güneşli bir başlangıç ile başlayacak. Gün ortasında sıcaklık 12°C'ye kadar yükselecek. Salı günü kısmen güneşli olacakken, çarşamba bulutlu bir hava görülecek. Perşembe ve Cuma hafif yağmur bekleniyor. Hafta sonu ise bulutlu hava ve sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 9-14°C arasında değişirken, dışarıda yağmurluk ve uygun kıyafetlerin kullanılması öneriliyor.

Ufuk Dağ

Denizli'de 1 Aralık Pazartesi günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 12°C, gece ise 0°C civarında seyredecek. Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Çarşamba günü artan bulutlar görülecek. Bu günlerde hava sıcaklıkları 13°C civarında kalacak. Perşembe ve Cuma günleri hafif yağmur bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 12-15°C arasında değişecek.

Hafta sonu hava daha bulutlu hale gelecek. Pazar günü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 9-14°C aralığında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağmurluk kullanmak da önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek akıllıca olur. Sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumada yardımcıdır. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşır. Araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir.

