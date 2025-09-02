Denizli 02 Eylül Salı Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de, 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31°C civarında, gece ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3 km hızla esecek. Nem oranı sabah %48, gündüz %25, akşam %48 ve gece %65 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 18°C olacak. 4 Eylül Perşembe günü gündüz 31°C, gece 18°C civarında seyredecek. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece 18°C tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek vücut sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.