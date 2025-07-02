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Denizli 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Denizli 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Denizli'de 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına ulaşacaktır. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında seyredecektir. Nem oranı %32 civarında olacak. Rüzgar hızı 25.6 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecektir. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 33°C olacak. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 34°C’ye yükselecek. 5 Temmuz Cumartesi günü ise 36°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları 16°C ile 20°C arasında değişecektir.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi de faydalıdır. Tarım sektörü çalışanları, erken saatlerde işe başlamalıdır. Öğle sıcağında dinlenmek sağlık sorunlarını önleyecektir.

Bu sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, alınan önlemlere dikkat edilmesi önemlidir. Bu, hem bireylerin hem de toplumun sağlığını korumak açısından kritik bir durumdur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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