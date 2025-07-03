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Denizli 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Denizli 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Denizli 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Denizli'de 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarlarında, gece ise 19°C'ye düşecek. Nem oranı %28 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 22 km/saat olacak.

4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 34°C, 5 Temmuz Cumartesi günü 36°C, 6 Temmuz Pazar günü 37°C ve 7 Temmuz Pazartesi günü 38°C olarak tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha hissedilebilir hale gelecek.

Sıcak hava koşulları, hem insanlar hem de çevre için zorluklar yaratabilir. İnsanların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Su tüketimini artırmak ve güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıkların tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli kontrol etmeleri lazım. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyun sağlanması gerekmektedir. Hayvan sahipleri de hayvanlarını serin ve suya erişebileceği alanlarda tutmalıdır. Bu durum, hayvanların sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Bireylerin ve çevrenin bu şartlara uygun hazırlıklı olması, olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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