Denizli 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Denizli'de hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %48, gündüz %28, akşam %54 ve gece %73 olarak tahmin ediliyor.

5 Eylül Cuma günü sıcaklık 35°C, 6 Eylül Cumartesi günü 31°C ve 7 Eylül Pazar günü 31°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 19°C ile 18°C arasında değişecek. Rüzgar hızları gündüz saatlerinde 14 km/s ile 17 km/s, gece saatlerinde ise 5 km/s ile 8 km/s arasında olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Yüksek sıcaklıklarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir.

Hafta sonu, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde hava sıcaklıklarının biraz düşmesi bekleniyor. Bu günlerde sabah ve akşam serinliğinden faydalanarak açık hava etkinlikleri düzenlemek için uygun koşullar oluşacak. Ancak, 7 Eylül Pazar günü hafif yağmur ihtimali var. Yağmur ihtimali %72 olarak tahmin ediliyor.

Denizli'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Hafta sonu hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, bol su tüketmek ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.